Россия проведет неформальную встречу СБ ООН по украинскому кризису

Россия 4 июня проведет неформальную встречу СБ ООН по украинскому кризису

Россия созвала неформальную встречу членов Совета Безопасности (СБ) ООН, которая будет посвящена украинскому кризису. Она состоится 4 июня, сообщается в официальном Telegram-канале постоянного представительства РФ при всемирной организации.

«Завтра — 4 июня — в 10:00 по Нью-Йорку (17:00 по Москве) состоится созванная Россией неформальная встреча членов Совета Безопасности ООН по "формуле Арриа"», — говорится в сообщении.

Как уточнили в постпредстве, темой встречи заявлено «Осмысление и устранение идеологических первопричин украинского кризиса».

Ранее, 2 июня, состоялся второй раунд переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле. Встреча продлилась более часа.