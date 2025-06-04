Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:41, 4 июня 2025Бывший СССР

Начальник полиции Армении оказался родственником вора в законе

Начальник полиции Армении Арам Казарян оказался родственником вора в законе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sputnik / РИА Новости

Министр внутренних дел Армении Арпине Саркисян подтвердила, что новый начальник полиции страны Арам Казарян является родственником вора в законе. Об этом сообщает РИА Новости.

Она заверила, что этот факт не повлияет на работу Казаряна. «Армения очень маленькая страна и у каждого могут быть разные контакты, родственники», — обхяснила политик.

Издание «АиФ» уточняет, что речь идет о криминальном авторитете Артуре Казаряне, известном как Туй Канакерский. Двоюродный брат главного полицейского Армении был уничтожен во время разборки между преступными группировками в 2021 году.

Артур Казарян (Туй Канакерский) был сторонником предыдущей власти до прихода Никола Пашиняна. На своей вотчине в ереванском административном районе Канакер-Зейтун он снабжал партию власти голосами и дружил с генералами. Он отметился тем, что сумел ударить вора в законе в лицо и избежал наказания. Туем Канакерским прилюдно восхищался глава армянского Гидрометеобюро Гагик Суренян. Он отмечал «мудрость» авторитета.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин предупредил Трампа об ответе на атаку Украины на аэродромы

    Главный спонсор лыжной сборной Норвегии отложил новый контракт

    Начальник полиции Армении оказался родственником вора в законе

    Папа Римский обратился с призывом к Путину

    Россиян проинструктировали на случай плохого ремонта в подъезде

    В Москве грабители отобрали у мошенника более миллиона рублей

    Врач заподозрил у похудевшего Киркорова серьезную болезнь

    Французские истребители нарисовали кривой украинский трезубец над Черным морем

    Украину признали страной с частичным дефолтом

    Военблогер высмеял заявление Зеленского об отсутствии успехов у армии РФ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости