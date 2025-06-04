Начальник полиции Армении оказался родственником вора в законе

Начальник полиции Армении Арам Казарян оказался родственником вора в законе

Министр внутренних дел Армении Арпине Саркисян подтвердила, что новый начальник полиции страны Арам Казарян является родственником вора в законе. Об этом сообщает РИА Новости.

Она заверила, что этот факт не повлияет на работу Казаряна. «Армения очень маленькая страна и у каждого могут быть разные контакты, родственники», — обхяснила политик.

Издание «АиФ» уточняет, что речь идет о криминальном авторитете Артуре Казаряне, известном как Туй Канакерский. Двоюродный брат главного полицейского Армении был уничтожен во время разборки между преступными группировками в 2021 году.

Артур Казарян (Туй Канакерский) был сторонником предыдущей власти до прихода Никола Пашиняна. На своей вотчине в ереванском административном районе Канакер-Зейтун он снабжал партию власти голосами и дружил с генералами. Он отметился тем, что сумел ударить вора в законе в лицо и избежал наказания. Туем Канакерским прилюдно восхищался глава армянского Гидрометеобюро Гагик Суренян. Он отмечал «мудрость» авторитета.