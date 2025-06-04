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15:12, 4 июня 2025Ценности

Один традиционно мужской предмет гардероба стал трендом у женщин

Мужская рубашка хенли с планкой стала трендом лета 2025 года у женщин
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Yanshan Zhang / Getty Images

Один традиционно мужской предмет гардероба стал трендом лета 2025 года у женщин. Соответствующий материал опубликовала французская версия журнала Vogue.

Речь идет о рубашках хенли, которые отличаются отсутствием воротника, круглым вырезом, длинными рукавами и небольшой планкой с пуговицами. Их продемонстрировали на подиумах многие люксовые бренды, в том числе Tom Ford, Bottega Veneta и Chloe.

Известно, что подобные изделия были популярным нижним бельем в Англии в XIX веке, а затем вошли в гардероб спортсменов, в частности гребцов. Впоследствии они получили распространение в США и обрели известность благодаря кинематографу. Так, их показывали на экранах актеры Брэд Питт, Крис Эванс и Дэниел Крейг.

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В 2000-е годы откровенные модели рубашек указанного фасона привлекли внимание девушек. Например, именно в такой предстала перед зрителями актриса Линдси Лохан в фильме «Дрянные девчонки». Теперь популярность обрели минималистичные и элегантные варианты хенли, которые отражают тренд на «тихую роскошь», отметили журналисты.

В марте сообщалось, что мужской костюм и жакеты с мужского плеча стали модными у женщин.

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