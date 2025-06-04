Переданный Украиной список из трехсот детей поступил в аппарат омбудсмена

Переданный Украиной список из 339 детей поступил в аппарат детского омбудсмена

Список из 339 детей, которые передала Украина, поступил в аппарат уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Об этом со ссылкой на слова омбудсмена пишет ТАСС.

«Списки сразу же попали к нам, так как мы по поручению президента [РФ Владимира Путина] ведем эту работу», — сказала она.

Детский омбудсмен добавила, что аппарат уполномоченного по правам ребенка ведет работу с этим списком вместе с МВД России и проработает информацию о каждом несовершеннолетним из списка.

2 июня глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский сообщил, что Россия получила от Киева список из 339 фамилий детей, оказавшихся в сложной ситуации из-за конфликта. Такой обмен стал результатом второго раунда переговоров России и Украины в Стамбуле, который был сосредоточен на обсуждении гуманитарных вопросов, а именно — на теме детей.

Мединский также сообщал, что украинские родители обращаются за помощью в консульства России для воссоединения с детьми. Он заверил, что нет ни одного ребенка, похищенного Россией, есть только спасенные российскими военными.