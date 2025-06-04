Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:51, 4 июня 2025Россия

Переданный Украиной список из трехсот детей поступил в аппарат омбудсмена

Переданный Украиной список из 339 детей поступил в аппарат детского омбудсмена
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Список из 339 детей, которые передала Украина, поступил в аппарат уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Об этом со ссылкой на слова омбудсмена пишет ТАСС.

«Списки сразу же попали к нам, так как мы по поручению президента [РФ Владимира Путина] ведем эту работу», — сказала она.

Детский омбудсмен добавила, что аппарат уполномоченного по правам ребенка ведет работу с этим списком вместе с МВД России и проработает информацию о каждом несовершеннолетним из списка.

2 июня глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский сообщил, что Россия получила от Киева список из 339 фамилий детей, оказавшихся в сложной ситуации из-за конфликта. Такой обмен стал результатом второго раунда переговоров России и Украины в Стамбуле, который был сосредоточен на обсуждении гуманитарных вопросов, а именно — на теме детей.

Мединский также сообщал, что украинские родители обращаются за помощью в консульства России для воссоединения с детьми. Он заверил, что нет ни одного ребенка, похищенного Россией, есть только спасенные российскими военными.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Взрыв действительно был». Кремль подтвердил атаку Киева на Крымский мост

    Афера пытавшегося обмануть туристок в Марокко таксиста обернулась национальным скандалом

    Появился список затолкавших в багажник Mercedes бизнес-тренера на вокзале в Москве

    Дачникам назвали простые способы избавиться от лишайника на деревьях

    Михалков раскрыл детали личной встречи с Путиным

    Задержание вымогавших у бойцов СВО деньги и имущество попало на видео

    В продаваемой в «Светофоре» колбасе нашли мясной клей

    Захарова рассказала о роли Запада в террористической деятельности Киева

    Развенчан популярный миф о кошках

    Путин присвоил главе МЧС новое звание

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости