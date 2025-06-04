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00:30, 4 июня 2025Из жизни

Подруга знаменитого маньяка Мэнсона получила шанс выйти на свободу после 56 лет заключения

People: Подруга Чарльза Мэнсона получила шанс выйти на свободу спустя 56 лет
Никита Савин
Никита Савин
Патрисия Кренуинкел (слева)

Патрисия Кренуинкел (слева). Фото: WENN / Legion-Media

В США подруга знаменитого маньяка Чарльза Мэнсона получила шанс выйти на свободу после 56 лет заключения. Об этом пишет People.

77-летняя Патриция Кренуинкел находится за решеткой с 1969 года. Она была членом секты «Семья», которую организовал Мэнсон, и участвовала в расправах над людьми. Одной из ее жертв была Шарон Тейт — актриса, жена режиссера Романа Полански. В момент смерти Тейт была беременна.

30 мая комиссия по условно-досрочному освобождению рекомендовала выпустить Кренуинкел и постановила, что вероятность совершения ею новых преступлений крайне мала. «Пэт взяла на себя полную ответственность за все, что сделала, а также за свой вклад в извращенную философию (Мэнсона), которую приняла и одобрила. Самое важное, она взяла на себя ответственность за каждую жизнь, которую разрушила в 1969 году», — сказано в заявлении ее адвоката.

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Комиссия по УДО отметила в своем заключении, что ее рекомендация не умаляет совершенных Кренуинкел преступлений. Однако в заявлении отмечено, что на момент их совершений заключенной был 21 год, и с тех пор она проделала большую работу по исправлению.

Члены секты Чарльза Мэнсона в течение двух дней в августе 1969 года расправились с семью людьми в Калифорнии. Самым известным стало массовое убийство в доме Полански, где жертвами секты стали пять человек.

Решение комиссии теперь должен рассмотреть совет по УДО и утвердить губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом. Принятие окончательного решения может занять до 150 дней. People отмечает, что в 2022 году комиссия уже рекомендовала Кренуинкел к освобождению, однако рекомендация была отклонена вышестоящими органами.

Ранее сообщалось, что в Индии задержали маньяка, известного как Доктор Смерть. Он скармливал своих жертв крокодилам.

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