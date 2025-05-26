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10:06, 26 мая 2025Из жизни

Полицейские поймали скармливавшего жертв крокодилам Доктора Смерть

В Индии задержали Доктора Смерть, который скармливал жертв крокодилам
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Muthuraman V / imagebroker.com / Globallookpress.com

В Индии задержали преступника, известного как Доктор Смерть, скармливавшего жертв крокодилам. Об этом сообщает Times of India.

Полиция Дели задержала 67-летнего Девендера Шарму в ашраме в городе Даус, штат Раджастан, где он жил под видом монаха. Преступник скрывался от властей почти два года после побега в 2023 году, в период двухмесячного условно-досрочного освобождения.

В начале 2000-х он участвовал в похищениях и расправах над дальнобойщиками и таксистами. Кроме того, он был осужден за торговлю человеческими органами, именно тогда за ним закрепилось прозвище Доктор Смерть. С 1998 по 2004 год Шарма организовал более 125 незаконных пересадок почек, зарабатывая до 700 тысяч рупий (примерно 654 тысячи рублей по современному курсу) за операцию. Позже он переключился на охоту на водителей, чтобы продавать их машины на черном рынке. При этом останки жертв Шарма скармливал крокодилам — он сбрасывал их в Хазара-канал, который кишит рептилиями.

Во время суда Шарма сознался, что отнял жизни у 51 человека. Его приговорили к пожизненному сроку за семь убийств, а в городе Гургаон ему вынесли смертный приговор. После того как жена и дети узнали, чем он занимался, они отказались от него.

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