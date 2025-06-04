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22:59, 3 июня 2025Россия

Появились новые кадры похищения мужчины в центре Москвы

Появилось еще одно видео с похищением мужчины у Ярославского вокзала в Москве
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Очевидцы поделились еще одной видеозаписью, на которой запечатлено предполагаемое похищение человека около Ярославского вокзала в центре Москвы. Кадры публикует Telegram-канал Baza.

На предоставленном видео несколько мужчин в костюмах несут пострадавшего, взяв его за руки и ноги, в машину. В это время он зовет на помощь, говоря, что это не полицейские, и что он уже вызвал настоящих стражей порядка.

Ранее появилась информация о том, что неизвестные схватили мужчину и затолкали его в багажник автомобиля «Мерседес» с номерами АМР и спецсигналами. Никакой официальной информации пока не поступало.

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