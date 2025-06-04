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03:08, 4 июня 2025Из жизни

Предвещающую катастрофы «рыбу Судного дня» выбросило на берег в Австралии

Guardian: В Австралии на берегу нашли сельдяного короля, предвестника катастроф
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jens Büttner / Globallookpress.com

В Австралии нашли выброшенного на берега сельдяного короля, предвестника катастроф. Об этом сообщает The Guardian.

Ремень-рыба или «рыба Судного дня» является одной из самых длинных в океане, она достигает восьми метров в длину. «В некоторых легендах и историях эти животные считаются предвестниками катастрофы», — отмечается в публикации.

Рыбу размером около трех метров обнаружила женщина во время прогулки по пляжу Оушен-Бич на западе Тасмании.

Член Русского географического общества, океанолог Анатолий Таврический в беседе с aif.ru рассказал, что сельдяной король, обитающий на глубине до 500 метров, поднимается на поверхность из-за различных аномалий. Например, это может быть глубинное землетрясение или магнитные бури.

Ранее жители Мексики сняли на видео живого сельдяного короля. Редкая рыба появилась около берега недалеко от города Ла-Пас, штат Южная Нижняя Калифорния, 19 мая.

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