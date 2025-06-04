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17:31, 4 июня 2025Мир

Путин поинтересовался насчет статуса Мединского

Путин задал Лаврову вопрос о публикациях о статусе Мединского на переговорах
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)
СюжетПереговоры в Стамбуле

Фото: Рамиль Ситдиков / POOL / ТАСС

Президент России Владимир Путин задал министру иностранных дел России Сергею Лаврову вопрос касательно публикаций о статусе главы российской делегации, помощника российского лидера Владимира Мединского на переговорах с Украиной в Стамбуле. Трансляцию совещания ведет канал «Россия 24».

«Были, как мне докладывали, еще какие-то комментарии с украинской стороны по поводу состава и уровня нашей делегации», — заявил Путин.

Лавров ответил, что подобные комментарии были анонимными и распространялись в СМИ. По словам главы МИД, к российской стороне «никто не обращался с конкретными вопросами и идеями», однако внешнеполитическое ведомство разъясняло значение уровня помощника президента России. Путин отметил, что украинскому руководству не стоит судить об уровне российской делегации.

Ранее Мединский доложил российскому лидеру об итогах второго раунда переговоров с Украиной в Стамбуле.

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