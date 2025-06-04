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21:15, 4 июня 2025Силовые структуры

Раскрыты подробности уголовного дела о похищении бизнес-коуча в Москве

Mash: В отношении похитителей Щепихина возбудили дело по двум статьям УК РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

В отношении фигурантов дела о похищении бизнес-тренера Арега Щепихина в Москве возбудили уголовное дело о похищении человека и превышении должностных полномочий (статьи 126 и 285 Уголовного кодекса Российской Федерации). Подробности дела раскрыл Telegram-канал Mash.

По данным издания, блогер проходит по данному делу потерпевшим. Отмечается, что уголовного дела об экстремизме в отношении него пока не возбуждено, поскольку для этого необходима лингвистическая экспертиза его высказываний в интернете.

Вечером 3 июня неизвестные бородатые мужчины на Ярославском вокзале в Москве схватили блогера Арега Щепихина. Они протащили мужчину через весь вокзал и рамки металлоискателя, а потом затолкали в багажник черного Mercedes со спецсигналами и номерами серии АМР и увезли в неизвестном направлении. Блогер ранее был известен неоднократными оскорблениями мусульман в социальных сетях.

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