Россия и Украина договорились о проведении нового раунда переговоров

Глава МИД Турции Фидан: РФ и Украина договорились о новом раунде переговоров

Россия и Украина проведут третий раунд переговоров, стороны уже согласились с тем, что им нужно встретиться еще раз. Об этом сообщил глава турецкого МИД Хакан Фидан в интервью телеканалу TRT Haber.

«Стороны пришли к согласию о следующем раунде переговоров. Мы ждем эту встречу», — заявил Фидан в эфире телеканала.

Первый раунд переговоров двух стран прошел в Стамбуле 16 мая. Вторая встреча делегаций состоялась спустя две недели, 2 июня. Политолог-американист Малек Дудаков допускал, что в третий раз стороны встретятся не раньше июля.