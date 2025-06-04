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21:44, 3 июня 2025Мир

Россия и Украина договорились о проведении нового раунда переговоров

Глава МИД Турции Фидан: РФ и Украина договорились о новом раунде переговоров
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Россия и Украина проведут третий раунд переговоров, стороны уже согласились с тем, что им нужно встретиться еще раз. Об этом сообщил глава турецкого МИД Хакан Фидан в интервью телеканалу TRT Haber.

«Стороны пришли к согласию о следующем раунде переговоров. Мы ждем эту встречу», — заявил Фидан в эфире телеканала.

Первый раунд переговоров двух стран прошел в Стамбуле 16 мая. Вторая встреча делегаций состоялась спустя две недели, 2 июня. Политолог-американист Малек Дудаков допускал, что в третий раз стороны встретятся не раньше июля.

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