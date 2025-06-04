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09:52, 4 июня 2025Ценности

Россиянам предложили свечи с запахом Путина

Россиянам предложили свечи с запахом президента Путина за 544 рубля
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Россиянам предложили ароматические свечи с запахом президента России Владимира Путина. Соотвествующий товар появился на одном из российских маркетплейсов.

Так, жителям страны предложили к покупке натуральные восковые изделия с деревянным фитилем, горение которых рассчитано на 25 часов. Стоимость такого товара составила 544 рубля. При этом в карточках под названием «Аромат Путин» представлены запахи черной ванили и темной амбры.

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В апреле в России начали продавать одежду с новыми цитатами Путина. Тематический мерч с фразами «Баллистическая ракета "Орешник" является гарантом суверенитета России», «Ответ всегда будет», «Надо обязательно смотреть в будущее» реализовывался в универмаге национального центра «Россия».

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