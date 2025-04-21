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13:05, 21 апреля 2025Ценности

В России начали продавать одежду с новыми цитатами Путина

В России начали продавать новую одежду с цитатами президента Путина
Екатерина Ештокина

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool via Reuters

В России начали продавать одежду с новыми цитатами главы государства Владимира Путина. Об этом пишет РИА Новости.

По данным корреспондента издания, тематический мерч представлен в универмаге национального центра «Россия». Так, посетителям предлагают к покупке футболки с цитатами президента: «Баллистическая ракета "Орешник" является гарантом суверенитета России», «Ответ всегда будет», «Надо обязательно смотреть в будущее».

При этом сотрудница магазина подчеркнула, что самыми большим спросом у потребителей стали пользоваться вещи с фразами про «Орешник» и Россию.

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Кроме того, коллекцию товаров также дополняют изделия с более ранними высказываниями главы государства. Среди них — «Границы России нигде не заканчиваются», «Нравится, не нравится — терпи, моя красавица», «Битва за Россию продолжается, победа будет за нами».

В феврале футболки с изображением Путина и Трампа начали продавать на Wildberries. Россияне могли приобрети черное изделие со снимком, который создал искусственный интеллект.

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