Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:25, 13 февраля 2025Ценности

Футболки с изображением Путина и Трампа начали продавать на Wildberries

Футболка с улыбающимися Путиным и Трампом начали продавать на Wildberries
Екатерина Ештокина

Фото: Shutterstock / Fotodom

Футболка с изображением президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, которые сидят за одним столом, начали продавать на Wildberries. Соответствующий товар размещен на официальном сайте маркетплейса.

Материалы по теме:
Ввоз и ныне там. Из России ушли сотни западных брендов. Как теперь попадают в страну их товары?
Ввоз и ныне там.Из России ушли сотни западных брендов. Как теперь попадают в страну их товары?
2 ноября 2022
В России под видом дорогой одежды продают дешевые товары с AliExpress. Как магазины наживаются на россиянах?
В России под видом дорогой одежды продают дешевые товары с AliExpress.Как магазины наживаются на россиянах?
27 января 2023

Россиянам предлагают к покупке черное изделие со снимком, который создал искусственный интеллект. На фото главы двух государств в белых рубашках держат в руках бокалы с напитками и улыбаются. Размерный ряд футболок варьируется от 46 до 58. При этом стоимость предмета гардероба составляет 1978 рублей.

В ноябре 2024 года депутата Миронова заметили в Госдуме в футболке с Путиным и ракетой «Орешник». Лидера фракции «Справедливая Россия — За правду» запечатлели в изделии с портретом российского лидера и фразой «Крепкий орешник».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Сидите и помалкивайте». Трамп поговорил с Путиным об Украине, не предупредив Европу. Чем на это ответят союзники США?

      Россияне получили новые способы защитить соцсети от взлома

      В России введут новые меры для защиты от мошенников

      Названа лучшая тренировка для похудения после 40 лет

      В Узбекистане за чтение книг будут уменьшать срок в тюрьме

      В самолете с россиянами на борту произошла течь топлива

      Индия локализует производство АК-203

      Родившийся в СССР гражданин Германии получил гражданство России после обращения к Путину

      На Мосбирже установили исторический рекорд

      Трюдо назвал болезненное последствие политики Трампа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше