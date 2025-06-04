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17:07, 4 июня 2025Силовые структуры

Россиянин получил четвертую стадию рака по вине врачей

СК возбудил дело против врачей, не сообщивших о раке жителю Калуги
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Калуге следователи возбудили уголовное дело в отношении врачей, скрывших диагноз от пациента, в результате чего у него рак развился до четвертой стадии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Сотрудникам калужской больницы вменили ненадлежащее выполнение обязанностей. Расследование ведется по статье 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»).

Основанием для него стала жалоба местной жительницы, которая рассказала, что в 2022 году ее муж обследовал родинку в отделении онкологии. Врачи удалили ее, но не сообщили пациенту результаты биопсии. Спустя три года у мужчины диагностировали злокачественное образование четвертой стадии. Выяснилось, что заболевание у него было выявлено еще по результатам биопсии, однако необходимую медицинскую помощь он не получил.

Следователи изымают документы, проводят допросы. Для расследования привлечены эксперты в области медицины, которые дадут оценку действиям сотрудников калужской больницы.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке разоблачили банду из восьми врачей, продававших детей иностранцам.

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