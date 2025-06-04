Российские «Искандеры» уничтожили немецкую систему ПВО в Днепропетровской области

Минобороны опубликовало ролик удара ОТРК «Искандер-М» по системе ПВО IRIS-T

Российские войска ударом оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М» уничтожили немецкую систему противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T в Днепропетровской области. Кадры удара опубликовала в Telegram пресс-служба Минобороны России.

На кадрах показывается доразведка и объективный контроль поражения цели. Видно, что система ПВО находится на замаскированной позиции в лесополосе. В конце ролика по ракетному комплексу наносится удар, после чего на месте взрыва поднимаются огромные клубы дыма.

В пресс-службе оборонного ведомства отметили, что в результате удара уничтожены радиолокационная станция, пусковая установка, кабина боевого управления и два автомобиля сопровождения.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал об ударе российских войск по позициям Вооруженных сил Украины в Запорожской области. Отмечается, что в результате атаки были уничтожены два склада горюче-смазочных материалов, три пункта управления и несколько единиц техники.