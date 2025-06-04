Россиянка произнесла код из СМС и потеряла квартиру

Жительница Саратова потеряла квартиру после звонка мошенников

69-летняя жительница Саратова стала жертвой жилищных аферистов, произнеся код из СМС. Об инциденте телеканалу «Саратов 24» рассказали в городском отделе МВД.

В первом телефонном звонке мошенник представился сотрудником коммунальной службы и сообщил о необходимости заменить электросчетчик. Для этого он попросил пострадавшую зачитать секретный код из СМС, что она и сделала. Впоследствии пенсионерке поступил звонок якобы с портала «Госуслуги»: он рассказал, что ее аккаунт взломали, получив доступ к личным данным.

Следом ей позвонили из «ФСБ» и «Центробанка». Подставные госслужащие убедили саратовчанку, что махинаторы взяли на ее имя кредит под залог квартиры. Спасти недвижимость, по их словам, можно, заключив фиктивную сделку по продаже. Женщина выставила жилье на продажу и смогла выручить за него 5,7 миллиона рублей. Все эти деньги пенсионерка перевела на реквизиты, которые ей продиктовали по телефону. Последующие звонки аферисты игнорировали. Осознав, что попалась на удочку мошенников, она обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в аналогичной ситуации оказалась 25-летняя студентка из города Мирного. Девушка поверила, что говорит с представителями деканата. Преступники убедили ее зарегистрироваться на псевдосайте вуза и назвать код из СМС.