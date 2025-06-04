Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
21:53, 4 июня 2025Экономика

Россиянка произнесла код из СМС и потеряла квартиру

Жительница Саратова потеряла квартиру после звонка мошенников
Виктория Клабукова

Фото: TippaPatt / Shutterstock / Fotodom

69-летняя жительница Саратова стала жертвой жилищных аферистов, произнеся код из СМС. Об инциденте телеканалу «Саратов 24» рассказали в городском отделе МВД.

В первом телефонном звонке мошенник представился сотрудником коммунальной службы и сообщил о необходимости заменить электросчетчик. Для этого он попросил пострадавшую зачитать секретный код из СМС, что она и сделала. Впоследствии пенсионерке поступил звонок якобы с портала «Госуслуги»: он рассказал, что ее аккаунт взломали, получив доступ к личным данным.

Следом ей позвонили из «ФСБ» и «Центробанка». Подставные госслужащие убедили саратовчанку, что махинаторы взяли на ее имя кредит под залог квартиры. Спасти недвижимость, по их словам, можно, заключив фиктивную сделку по продаже. Женщина выставила жилье на продажу и смогла выручить за него 5,7 миллиона рублей. Все эти деньги пенсионерка перевела на реквизиты, которые ей продиктовали по телефону. Последующие звонки аферисты игнорировали. Осознав, что попалась на удочку мошенников, она обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в аналогичной ситуации оказалась 25-летняя студентка из города Мирного. Девушка поверила, что говорит с представителями деканата. Преступники убедили ее зарегистрироваться на псевдосайте вуза и назвать код из СМС.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин предупредил Трампа об ответе на атаку Украины на аэродромы

    Главный спонсор лыжной сборной Норвегии отложил новый контракт

    Начальник полиции Армении оказался родственником вора в законе

    Папа Римский обратился с призывом к Путину

    Россиян проинструктировали на случай плохого ремонта в подъезде

    В Москве грабители отобрали у мошенника более миллиона рублей

    Врач заподозрил у похудевшего Киркорова серьезную болезнь

    Французские истребители нарисовали кривой украинский трезубец над Черным морем

    Украину признали страной с частичным дефолтом

    Военблогер высмеял заявление Зеленского об отсутствии успехов у армии РФ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости