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20:03, 4 июня 2025Мир

Спецпредставитель Путина высказался о важности диалога с Трампом

Дмитриев: Диалог Путина и Трампа важен для мира и глобальной безопасности
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
Кирилл Дмитриев

Кирилл Дмитриев. Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Диалог президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа важен для мира, деэскалации и глобальной безопасности. Об этом заявил спецпредставитель российского лидера по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в социальной сети X.

«Ставки чрезвычайно высоки. Этот диалог необходим для мира, деэскалации и глобальной безопасности», — так Дмитриев прокомментировал новость о завершении телефонного разговора между лидерами России и США.

Спецпредставитель Путина выразил надежду, что сотрудничество в российско-американских отношениях восторжествует.

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