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12:01, 4 июня 2025Мир

США предостерегли Британию и Францию от признания Палестины

MEE: США предостерегли Британию и Францию от признания Палестины в ООН
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Nicholas Pfosi / Reuters

США предостерегли Великобританию и Францию от признания Палестины на конференции ООН, которая пройдет с 17 по 20 июня в Нью-Йорке. Об этом сообщает Middle East Eye (MEE) со ссылкой на источники в британском МИД.

По данным издания, Франция готовится в одностороннем порядке признать палестинское государство на конференции и призывает Британию присоединиться к инициативе.

При этом французские СМИ заявляют, что британское правительство поддерживает этот план. «Однако Вашингтон в частном порядке начал предупреждать Великобританию и Францию о недопустимости одностороннего признания Палестины. В то же время арабские государства призывают их пойти на этот шаг», — говорится в материале.

Глава Совета по арабо-британскому взаимопониманию (Caabu) Крис Дойл отметил, что признание Францией и Великобританией означало бы признание права палестинцев на государственность и на равные права в любых будущих переговорах с Израилем.

Ранее стало известно, что Британия готовит санкции против ряда израильских министров из-за действий Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа. Отмечается, что Лондон разрабатывает этот план совместно с другими странами.

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