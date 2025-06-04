Российские войска пресекли новые попытки прорыва ВСУ в Курскую область

Стало известно о новых попытках Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться в Курскую область. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на собственный источник.

«Ликвидированы очередные попытки прорыва противника в направлении Теткино», — приводит канал слова источника.

Отмечается, что украинских штурмовиков удалось рассеять при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Собеседник канала также добавил, что Вооруженные силы (ВС) России продолжают наступление в Сумской области.

В день переговоров России и Украины в Стамбуле ВСУ пять раз за день пытались прорваться в Курскую область. В частности, Украина дважды пыталась прорваться в регион из Рыжевки в направлении Теткино. Тогда Россия нанесла военным противника огневое поражение, в результате большая часть из них была уничтожена.