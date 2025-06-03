Стало известно о пяти попытках прорыва ВСУ в Курскую область в день переговоров в Стамбуле

ВСУ пять раз пытались прорваться в Курскую область в день переговоров в Стамбуле

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пять раз за день пытались прорваться в Курскую область. О ситуации у границы в день переговоров в Стамбуле этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

Украина дважды пыталась прорваться в регион из Рыжевки в направлении Теткино — Россия нанесла по военным противника огневое поражение, в результате большая часть из них была уничтожена. Штурмовая группа ВСУ также выдвинулась в направлении госграницы из Бессаловки, но их попытки не увенчались успехом.

Вот это да!

На территорию России две группы ВСУ также пытались прорваться из Искриковщины и Нового Пути, но были уничтожены. Часть бойцов ВСУ были ликвидированы в 300 метрах от госграницы, остальные бежали в Сумскую область, где укрылись в подвалах разрушенных домов.

«Часть плененных ВСУшников на данном участке фронта имела при себе телефоны, которые солдаты противника прятали от командования. Анализ переписок украинских военнослужащих показал, что на их решение сложить оружие в значительной мере повлияли жены и матери», — говорится в сообщении.

2 мая в Стамбуле прошли вторые очные переговоры России и Украины, они продлились менее двух часов. Москва и Киев договорились об обмене военнопленных моложе 25 лет и всех тяжелораненых. Ожидается, что это будет самый масштабный с начала СВО обмен пленными между Россией и Украиной, в ходе которого стороны передадут друг другу от 1000 до 1200 человек, сообщил глава российской делегации Мединский. Москва не согласилась на общее прекращение огня и встречу лидеров, однако предложила Киеву прекращение огня на 2-3 дня на отдельных участках фронта, чтобы позволить забрать тела погибших в «серой зоне».