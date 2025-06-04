Стало известно содержание рукописных пометок Путина при высказывании об Украине

Президент Путин оставил рукописные пометки о киевском режиме перед совещанием

Президент России Владимир Путин перед совещанием с членами правительства оставил рукописные пометки в своих записях о киевском режиме. О содержании комментариев Путина стало известно из публикации Telegram-канала Ria_Kremlinpool, который ведут входящие в состав кремлевского пула журналисты.

Судя по опубликованному с совещания снимку, российский лидер от руки написал часть своей речи, в которой обращался к пострадавшим в терактах в Брянской и Курской областях. В этой части он также сделал высказывание о властях Украины как о террористах.

О чем говорить? Кто вообще ведет переговоры с теми, кто делает ставку на террор — с террористами? Владимир Путин

Также в ходе совещания Путин заявил, что все преступления, совершенные в отношении гражданских лиц, включая женщин и детей, накануне очередного раунда переговоров России и Украины, проходивших в Стамбуле 2 июня, были направлены на срыв процесса.