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21:17, 4 июня 2025Мир

Трамп снова выложил пост о Путине

Трамп перезалил свой пост о разговоре с Путиным в Truth Social
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Francis Chung / CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп снова выложил пост о российском лидере Владимире Путине. Новое сообщение, которое оказалось идентично предыдущему, он опубликовал на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Только что закончил разговор по телефону с Путиным. Разговор длился примерно один час и 15 минут. Мы обсудили нападение Украины на пристыкованные самолеты России, а также различные другие атаки, которые происходят с обеих сторон. Это был хороший разговор, но не тот разговор, который приведет к немедленному Миру», — написал он.

Пост был опубликован в 20:56 по московскому времени. Первоначальное сообщение Трамп удалил без объяснения причин спустя некоторое время после публикации.

Ранее Трамп раскрыл степень причастности США к ударам Украины по российским аэродромам. По его словам, США не были осведомлены о планах Киева атаковать российские военные аэродромы.

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