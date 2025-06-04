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03:28, 4 июня 2025Мир

Украине предсказали ухудшение положения после атак на российские аэродромы

Профессор Орсини: Положение Украины ухудшится после атак на аэродромы России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Глава исследовательского центра международной безопасности при римском университете Luiss Алессандро Орсини в соцсети X предсказал Украине ухудшение положения и переговорной позиции после атак на российские аэродромы.

«Украина получит новые тяжелые удары, ее положение ухудшится и Зеленский будет вынужден вести переговоры со все более невыгодной позиции», — выразил мнение профессор социологии.

Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что атака Украины на аэродромы России — это акт терроризма, и воспринимать произошедшее следует только так. Кроме того, это была попытка сорвать переговоры, добавил он.

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