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01:53, 4 июня 2025Мир

В США уличили Украину в терроризме после атак на российские аэродромы

Экс-разведчик Риттер: Атака Киева на аэродромы РФ является актом терроризма
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Атака Украины на аэродромы России — это акт терроризма, и воспринимать произошедшее следует только так. Об этом заявил экс-разведчик США Скотт Риттер в ходе трансляции в социальной сети X.

«Кроме того, это была попытка сорвать переговоры, то есть это еще и политический терроризм, помимо всего прочего», — добавил аналитик. В то же время он отметил, что действия Киева никак не сказались на продвижении российской армии на фронте. По его мнению, именно Москва сейчас диктует политическую обстановку.

Риттер также отметил, что Россия не оставит случившееся без ответа. «Все ответственные за это будут уничтожены», — резюмировал он.

Ранее экс-разведчик заявил, что Украина терактом в отношении российских аэродромов перешла грань.

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