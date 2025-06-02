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09:34, 2 июня 2025Мир

На Западе заявили о перейденной Украиной грани

Риттер: Украина терактом в отношении российских аэродромов перешла грань
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Украина терактом в отношении российских аэродромов перешла грань. Об этом заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в статье для норвежского издания Steigan.

«Реакция России и США может определить судьбу мира», — отметил американский аналитик.

По его словам, время проведения этой операции выбрано с целью сорвать переговоры, запланированные на 2 июня в Стамбуле. Он добавил, что Украина не может серьезно готовиться к содержательным мирным переговорам, одновременно планируя и проводя такую операцию.

Риттер подчеркнул, что атака не могла произойти без согласия европейских партнеров Украины, в частности Великобритании, Франции и Германии, которые вели прямые консультации с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее экс-разведчик заявил, что Великобритания контролирует Зеленского, поскольку не доверяет ему. Он отметил, что советник премьер-министра королевства Кира Стармера по вопросам безопасности Джонатан Пауэлл отправился на переговоры в Стамбул, чтобы «он был его нянькой, ведь Зеленскому нельзя доверить переговоры без куратора».

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