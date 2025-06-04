В Азии захотели помочь США в создании «Золотого купола»

Time: Премьер Японии Исиба заинтересовался проектом «Золотого купола» США

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба заинтересовался американским проектом противовоздушной обороны «Золотой купол». Об этом пишет журнал The Time.

«В конце концов, "Золотой купол" может стать золотой возможностью для сотрудничества», — прокомментировал вице-президент по космическим системам Ассоциации аэрокосмической промышленности в США Стив Джордан Томашевски.

Ранее бывший главнокомандующий армии США в Европе Бен Ходжес заявил, что удары Украины по российским аэродромам должны заставить президента США Дональда Трампа пересмотреть план по созданию «Золотого купола».