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11:18, 4 июня 2025Мир

В Азии захотели помочь США в создании «Золотого купола»

Time: Премьер Японии Исиба заинтересовался проектом «Золотого купола» США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Kevin Lamarque / File Photo / Reuters

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба заинтересовался американским проектом противовоздушной обороны «Золотой купол». Об этом пишет журнал The Time.

«В конце концов, "Золотой купол" может стать золотой возможностью для сотрудничества», — прокомментировал вице-президент по космическим системам Ассоциации аэрокосмической промышленности в США Стив Джордан Томашевски.

Ранее бывший главнокомандующий армии США в Европе Бен Ходжес заявил, что удары Украины по российским аэродромам должны заставить президента США Дональда Трампа пересмотреть план по созданию «Золотого купола».

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