В Еврокомиссии задумались о возвращении украинских беженцев домой

Еврокомиссия изучает правовую базу для возвращения украинских беженцев домой

Европейская комиссия (ЕК) изучает правовую базу для возвращения украинских беженцев домой. Об этом сообщает Euractiv.

Отмечается, что государства — члены Евросоюза (ЕС) задумались, следует ли инвестировать в интеграцию украинских беженцев или начать подготовку к их возможному возвращению на Украину, когда позволят условия. Речь идет о 4,26 миллиона украинцев, которые находятся под действием Директивы ЕС о временной защите (TPD).

Ранее стало известно, что в ЕС начали обсуждать будущее директивы, обеспечивающей правовую поддержку беженцев с Украины, не исключая варианта выхода из нее. Отмечается, что государства — участники объединения могут обсудить будущее директивы 12 или 13 июня на заседании Совета по внутренним делам и юстиции.