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12:36, 4 июня 2025Мир

В Еврокомиссии задумались о возвращении украинских беженцев домой

Еврокомиссия изучает правовую базу для возвращения украинских беженцев домой
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Европейская комиссия (ЕК) изучает правовую базу для возвращения украинских беженцев домой. Об этом сообщает Euractiv.

Отмечается, что государства — члены Евросоюза (ЕС) задумались, следует ли инвестировать в интеграцию украинских беженцев или начать подготовку к их возможному возвращению на Украину, когда позволят условия. Речь идет о 4,26 миллиона украинцев, которые находятся под действием Директивы ЕС о временной защите (TPD).

Ранее стало известно, что в ЕС начали обсуждать будущее директивы, обеспечивающей правовую поддержку беженцев с Украины, не исключая варианта выхода из нее. Отмечается, что государства — участники объединения могут обсудить будущее директивы 12 или 13 июня на заседании Совета по внутренним делам и юстиции.

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