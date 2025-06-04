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13:12, 4 июня 2025Россия

В Кремле высказались о награждении помешавших дронам в Сибири водителей фур

Песков: Предложение наградить помешавших дронам водителей из Сибири рассмотрят
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Кадр: страница «ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ ВОЙНА» во «ВКонтакте»

В случае, если обращение о награждении водителей, которые мешали вылетать беспилотникам из фур в Иркутской области, поступит, оно будет рассмотрено. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Если поступят [соответствующие обращения], конечно, они будут рассмотрены», — сообщил Песков, отметив, что пока в Кремль не поступали представления к госнаградам этих водителей.

О том, что россиян, которые пытались сбить камнями вылетающие из фуры дроны, захотели наградить, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. В сети до этого появились кадры, на которых видно, как люди бросают в вылетающие из фуры в Сибири беспилотники крупные булыжники, часть из них залезла на грузовик, чтобы помешать дронам.

Украина впервые с начала СВО пыталась ударить по Сибири 1 июня. Тогда беспилотники, которые вылетели из фуры, атаковали Усолье-Сибирское в Иркутской области, под удар попала воинская часть в поселке Средний, также в регионе на военном аэродроме произошло возгорание авиатехники.

Вот это да!
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