В МИД объявили о геноциде на Украине из-за одного действия против 16-летних подростков

Захарова обвинила Украину в геноциде из-за запрета выезжать 16-летним подросткам

Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила Украину в геноциде из-за запрета выезжать 16-летним подросткам. Слова дипломата передает корреспондент «Ленты.ру».

«Кому же они запретили пересечение границы? 16-летним подросткам. В том числе студентам, которые массово отчисляются из университетов, лишаясь отсрочки от армии. Это геноцид со стороны [президента Украины Владимира] Зеленского», — заявила Захарова.

Также дипломат назвала цифру 600 тысяч человек скрывшихся за границей украинцев. Кроме того, Захарова сообщила, что 25 тысяч человек дезертировало из Вооруженных сил Украины (ВСУ) за последнее время.