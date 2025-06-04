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14:11, 4 июня 2025Бывший СССР

В МИД объявили о геноциде на Украине из-за одного действия против 16-летних подростков

Захарова обвинила Украину в геноциде из-за запрета выезжать 16-летним подросткам
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: ShapikMedia / Shutterstock / Fotodom

Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила Украину в геноциде из-за запрета выезжать 16-летним подросткам. Слова дипломата передает корреспондент «Ленты.ру».

«Кому же они запретили пересечение границы? 16-летним подросткам. В том числе студентам, которые массово отчисляются из университетов, лишаясь отсрочки от армии. Это геноцид со стороны [президента Украины Владимира] Зеленского», — заявила Захарова.

Также дипломат назвала цифру 600 тысяч человек скрывшихся за границей украинцев. Кроме того, Захарова сообщила, что 25 тысяч человек дезертировало из Вооруженных сил Украины (ВСУ) за последнее время.

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