В России оценили последствия передачи Украине 100 тысяч британских дронов

Депутат Колесник: Переданные Украине британские БПЛА станут законной целью ВС РФ

Российская ПВО уничтожит все британские беспилотники, тем более появились новые способы борьбы с вражескими дронами, заявил депутат Госдумы Андрей Колесник. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что Великобритания пообещала поставить Украине 100 тысяч беспилотников до конца текущего финансового года. Анонсированное Лондоном число передаваемых Украине БПЛА означает десятикратное увеличение объема поставок по сравнению с обещанным ранее.

Депутат отметил, что даже один поставленный Украине британский дрон считается актом агрессии со стороны Соединенного Королевства.

«Британские беспилотники на Украине — это же наши законные цели. А вот вопрос, с какого момента они становятся законными? С момента производства, с момента доставки или с момента распределения по Украине? Им тоже надо подумать. Мы можем по-разному посчитать», — заявил Колесник.

Ранее стало известно, что Великобритания потратит более 1 миллиарда фунтов стерлингов (около 1,4 миллиарда долларов) на новую цифровую систему вооружения из-за «уроков конфликта на Украине».