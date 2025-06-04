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11:08, 4 июня 2025Интернет и СМИ

В российском регионе пропал мобильный интернет

«Билайн»: Мобильная связь в Ростовской области может работать с перебоями
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: TippaPatt / Shutterstock / Fotodom

Сотовые операторы «Билайн» и «Мегафон» прокомментировали жалобы абонентов из Ростовской области на то, что в регионе пропал мобильный интернет. Об этом пишет 161.RU.

В обеих компаниях заявили, что мобильная связь в регионе может работать с перебоями по не зависящим от них причинам. «Наша сеть работает стабильно, ограничений со стороны "Мегафона" нет», — добавили в «Мегафоне». В «Билайне» также порекомендовали для доступа в интернет использовать Wi-Fi.

Как уточнили в издании, сбои в работе мобильного интернета наблюдаются почти во всех районах Ростова-на-Дону. По данным портала «Сбой.РФ», на проблемы со связью в Ростовской области жалуются абоненты большинства крупных операторов. «Ростов-на-Дону, не работает мобильный интернет и связь через раз, постоянно пропадает сигнал», «С самого утра нет мобильного интернета», «Связи нет вообще», — заявили они в комментариях.

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Ранее в ряде российских регионов в целях безопасности вводили ограничения на работу мобильного интернета. В частности, такие меры вводились в Ярославской, Саратовской, Владимирской, Тульской и Липецкой областях.

Перед этим военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук раскрыл роль отключения интернета в отражении атак беспилотников. По его словам, такая мера не дает дронам получать и передавать цифровые данные.

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