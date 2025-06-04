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12:33, 4 июня 2025Мир

В США раскрыли стоящий за ударом по российским аэродромам план Украины

Экс-сотрудник Пентагона Брайен: Украина планировала втянуть США в конфликт с РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Украина своими ударами по российским аэродромам хотела втянуть США в конфликт с Россией. С таким заявлением на платформе Substack выступил экс-помощник замглавы Пентагона Стивен Брайен.

«Последняя атака с использованием беспилотников — это новая стратегия Украины», — написал бывший сотрудник Пентагона, отметив, что Киев тем самым хочет «убедить своих американских и европейских спонсоров действительно присоединиться к боевым действиям».

Ранее источники портала Axios в Белом доме заявили, что президент США Дональд Трамп молчит об атаке украинских дронов по России, так как он и его окружение считают операцию Киева происками своих противников из «глубинного государства» и предыдущей демократической администрации.

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