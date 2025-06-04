ВС России получили северокорейскую «подручную артиллерию»

«Военный осведомитель»: ВС России получили северокорейские минометы

Вооруженные силы (ВС) России получили минометы производства КНДР. На соответствующие фотографии обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

На снимке показан северокорейский малогабаритный миномет. Как утверждается, орудие используют российские бойцы.

«Учитывая успешный опыт применения подобной 60-миллиметровой "подручной артиллерии" противником, не может не радовать, что долгожданные аналогичные решения появились и у нас», — пишет канал.

В мае стало известно, что в зоне проведения специальной военной операции появилась северокорейская реактивная система залпового огня (РСЗО) «Чучхе-100». Установка на шасси трехосного грузовика несет направляющие для снарядов калибра 240 миллиметров. Дальность стрельбы РСЗО — около 120 километров.

В марте на вооружении ВСУ заметили советский крупнокалиберный миномет М-240 образца 1950 года. Ранее имеющиеся на Украине М-240 хранились в музеях.