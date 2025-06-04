СБУ попытались снять российский флаг в Троицком

Талалаев: ВСУ понесли потери, пытаясь снять российский флаг в Троицком в ДНР

Группа украинских военных попыталась снять российский флаг в освобожденном Троицком в Донецкой народной республике (ДНР), Об этом заявил командир штурмового отделения 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» Сергей Талалаев, пишет РИА Новости.

«На утро приехал пикап, высадились четыре бойца. Мы их наблюдали, подпустили, и, как только они попытались залезть и снять наш флаг, по ним был открыт огонь», — подчеркнул он. По данным Талалаева, уничтожены двое из четырех участников этой группы, двое успели скрыться на автомобиле.

Ранее стало известно, что потери ВСУ за первые пять месяцев 2025 года превысили 220 тысяч человек убитыми и ранеными. По данным еженедельных и суточных сводок Минобороны, в зоне группировки «Центр» ВСУ с января по май потеряли порядка 69,2 тысячи военных, в зоне «Севера» — около 42,9 тысячи военных. «Запад» лишился 40,5 тысячи бойцов, «Юг» — 36,6 тысячи, «Восток» — 23,9 тысячи, а «Днепр» — 10,6 тысячи солдат.