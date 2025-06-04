ВСУ начали угрожать оппозиционеру из Молдавии из-за желания присоединить Одессу

Лидеру партии «Великая Молдова» и стороннице молдавского оппозиционера Илана Шора Виктории Фуртунэ начали поступать угрозы от бойцов Вооруженных силу Украины (ВСУ) после ее слов о намерении присоединить к Молдавии часть Одесской области. Об этом политик написала в Telegram-канале.

Она заявила, что в интернете появилась запись группы военный ВСУ в масках на фоне крепости в Одесской области. «Настоящие мужчины не угрожают женщинам, во-первых. А уж тем более не делают этого в масках, прячась за чужими флагами и громкими словами. Остановитесь!» — заявила молдавская чиновница.

Фуртунэ посоветовала решать подобные вопросы в рамках международного права. Также она обратилась к руководству Молдавии с призывом защитить своих граждан.

19 мая Фуртунэ заявила, что знает как вернуть Молдавии часть территорий, которые сейчас входят в состав Одесской области. Речь идет о территории Буджак, которая отделяет республику от выхода к Черному морю.