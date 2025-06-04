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03:34, 4 июня 2025Из жизни

Женщина спаслась от избивавшего ее несколько месяцев бойфренда благодаря записке

В США женщина из Флориды спаслась от избивавшего ее бойфренда благодаря записке
Никита Савин
Никита Савин

Кадр: people.com

В США спасли женщину, которую бойфренд несколько месяцев удерживал в неволе и избивал. Об этом пишет People.

Инцидент произошел в населенном пункте Наварре, штат Флорида. Сотрудница закусочной Jersey Mike's Subs Элеанор Коффи обнаружила в туалете скомканный листок бумаги и сначала приняла его за мусор. Тем не менее она развернула листок, который оказался запиской с просьбой о помощи. «Там говорилось: "Пожалуйста, помогите мне. Я нахожусь по такому-то адресу в Наварре. Мне нужно, чтобы вы позвонили в полицию и попросили устроить проверку"», — рассказала Коффи.

По названному адресу полицейские обнаружили 29-летнюю женщину со следами побоев, а также ее 34-летнего бойфренда Джордана Уильямса. Пострадавшая рассказала, что он несколько месяцев удерживал ее взаперти и бил. Женщину доставили в больницу со множественными травмами, включая переломы.

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Уильямса арестовали по нескольким обвинениям, в том числе в домашнем насилии и незаконном лишении свободы. Известно, что мужчина был рестлером и выступал на местном уровне. Его заключили в тюрьму без права выхода под залог. Первое слушание по делу состоится 19 июня.

Ранее в США похищенную женщину спасли благодаря записке, которую она передала незнакомке в туалете на заправке. Пострадавшая написала просьбу о помощи на куске коробки из-под пиццы.

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