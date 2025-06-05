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17:14, 5 июня 2025Россия

Герой одного из главных политических мемов 90-х повторил его на встрече с Путиным

Глава книжного союза Степашин на встрече с Путиным пошутил, что снова не так сел
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Глава Российского книжного союза Сергей Степашин, герой одного из главных политических мемов 90-х «не так сели», повторил его на встрече в режиме видеоконференции с президентом Владимиром Путиным. Трансляция заседания с участием главы государства ведется в Telegram-канале Кремля.

Председатель Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России дала слово Степашину, однако около десяти секунд его микрофон молчал.

Когда Степашин наконец подключился к конференции, в первую очередь он пошутил: «Добрый день, Владимир Владимирович, видимо не так сел снова». После этого рабочая встреча продолжилась.

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Фразу «Не так сели. Степашин — первый зам[председателя правительства]. Исправьтесь» произнес первый президент России Борис Ельцин в мае 1999 года во время заседания оргкомитета по празднованию третьего тысячелетия. Через две недели после этого инцидента Степашин был назначен премьер-министром и занимал этот пост до 9 августа того же года. Фраза Ельцина превратилась в афоризм.

Ранее сообщалось, что актер Владимир Пермяков, который известен своей ролью Лени Голубкова в рекламе финансовой пирамиды МММ, готовится вернуться на сцену.

ЖЗЛ
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