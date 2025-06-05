ВС России уничтожили боевую бронемашину Snatch ВСУ в зоне СВО

Вооруженные силы России уничтожили украинскую боевую бронемашину Snatch производства Великобритании в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

В оборонном ведомстве отметили, что эту единицу техники уничтожили бойцы группировки «Восток».

Известно, что бронемашины Snatch получили прозвище «передвижные гробы» из-за своей ненадежности. В 2008 году недовольство этим видом техники вынудило уволиться командира британского спецназа Себастьяна Морли. При этом, британское командование не стало отказываться от бронемашин Snatch даже после негативной реакции военных.