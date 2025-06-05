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22:35, 5 июня 2025Экономика

Вероятность резких похолоданий в экстремально жарком 2025 году оценили

Синоптик Вильфанд: Экстремальная жара не исключает похолоданий в 2025 году
Виктория Клабукова

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

2025 год рискует стать одним из самых жарких в истории метеонаблюдений. Ожидаются ли в будущем резкие волны похолодания, «Комсомольской правде» объяснил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Внезапные похолодания, равно как и чрезмерная жара, являются последствиями одного метеорологического процесса и не исключают друг друга. Как отмечает Вильфанд, в этом заключается нервозность погоды в период глобального потепления. «Нервозность погоды заключается в том, что средние значения складываются из экстремальных событий», — пояснил он.

Так, синоптик привел в пример весеннюю погоду в Москве. «Какие были перепады от жары к холоду и обратно! Мы не нашли в истории аналога такой изменчивой погоды», — заявил Вильфанд. Начавшись с по-январски сильных холодов, весна завершилась температурами, которые скорее соответствовали середине лета. Несмотря на такие качели, температура в среднем за сезон была близка к климатической норме.

Ранее Вильфанд предположил, что 2025 год войдет в тройку лидеров по самой высокой температуре в мире. Вероятность такого развития событий он оценил в 90 процентов.

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