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14:36, 5 июня 2025Из жизни

Кладоискатель нашел древние золотые артефакты на одном и том же месте дважды за пять лет

В Норвегии кладоискатель дважды за пять лет нашел золото в одном и том же месте
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Irina and Denis / Shutterstock / Fotodom

Житель Норвегии с помощью металлоискателя нашел золотую пластину эпохи викингов на том же месте, где ранее уже обнаруживал подобный артефакт. Об этом сообщает Charlotte Observer.

Сверре Нешейм впервые обнаружил редкий «гульгуббе» — древнюю золотую фольгу с изображением — на ферме в Ховланде в 2019 году. Весной 2025 года кладоискателю разрешили вернуться на теперь уже охраняемую территорию, где он нашел вторую пластину возрастом 1200 лет.

Новая находка размером около 1,5 сантиметра изображает пару людей, смотрящих друг на друга, их обрамляет орнамент наподобие шнура. Археологи считают, что такие пластины, датируемые 570-800 годами нашей эры, могли использоваться в ритуальных церемониях. Считается, что они изображают мифический брак между скандинавским богом и великаном.

Интересно, что название местности Ховланд происходит от древнескандинавского «хов» — храм или место культа. После первой находки здесь обнаружили следы большого здания, вероятно, помещения для собраний. Власти планируют продолжить исследование этого места.

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Нешейм, ставший местной знаменитостью, доказал, что даже на исследованных территориях могут скрываться уникальные артефакты. Обе его находки будут тщательно изучены специалистами.

Ранее сообщалось, что в Великобритании двое кладоискателей нашли 29 древнеримских монет на острове Англси. Клад возрастом около 2000 лет обнаружили Крис Эванс и Джеймс Фрейзер.

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