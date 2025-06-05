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14:25, 5 июня 2025Культура

Коллега Хаматовой высказался об ее отъезде из России

Актер Ткаченко заявил, что с благодарностью относится к уехавшей из РФ Хаматовой
Ольга Коровина
Артем Ткаченко

Артем Ткаченко. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актер Артем Ткаченко высказался о своей коллеге Чулпан Хаматовой, которая уехала из России в 2022 году. Его комментарий приводят «Страсти».

Артисты вместе сыграли в картине «Меченосец». По словам Ткаченко, он с благодарностью относится ко всем членам съемочной группы, в том числе к своей партнерше по фильму Хаматовой.

Комментируя отъезд актрисы из России, Ткаченко заявил, что никак не отреагировал на ее решение. «Уехала? Значит, так нужно. Это ее жизнь, ее выбор», — отметил он.

Ранее стало известно, что мечтающая о возвращении в Москву актриса пожаловалась на жизнь в Латвии. Хаматова признавалась, что скучает по России и хотела бы вернуться.

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