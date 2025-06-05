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23:25, 5 июня 2025Мир

Мерц вновь заявил о силовом завершении конфликта на Украине

Мерц, несмотря на переговоры, вновь заявил о решении украинского конфликта силой
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, несмотря на начавшиеся переговоры между Россией и Украиной, вновь заявил о решении конфликта силовым путем. Выступление политика транслировал немецкий канал Phoenix.

«По моему личному убеждению, которое я и выразил, это (завершение конфликта) возможно лишь с помощью силы и готовности Украины, которую мы и дальше хотим и должны поддерживать, к обороне», — заявил Мерц.

Несколькими днями ранее издание Bloomberg написало, что Фридрих Мерц не намерен препираться с президентом США Дональдом Трампом во время визита в Вашингтон. Отмечалось, что политики встретятся 5 июня в Белом доме и обсудят ситуацию на Украине и Ближнем Востоке, а также торгово-экономическую политику.

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