Главы оборонных ведомств НАТО подписали декларацию о безопасности Балтийского моря

Министры обороны НАТО подписали декларацию о безопасности Балтийского моря

Министры обороны НАТО во время встречи в Брюсселе подписали декларацию о безопасности Балтийского моря. Об этом информирует пресс-служба Минобороны Литвы.

«Подписана совместная декларация о безопасности Балтийского моря, в которой подтверждается приверженность сторон укреплению безопасности Балтийского моря», — говорится в сообщении.

Согласно документу, это будет обеспечиваться «посредством более тесного сотрудничества НАТО и ЕС, скоординированного обмена информацией и сдерживания враждебной деятельности в регионе».

Как уточняется, с приближением саммита альянса в Гааге будут разрабатываться действия НАТО в области безопасности Балтийского моря.

Ранее в Совфеде рассказали, что эскалация отношений между РФ и НАТО в Черном и Балтийском морях возможна, если политика Североатлантического альянса будет продолжена в том же духе. До этого генсек организации Марк Рютте заявил, что Балтийское и Черное моря находятся в зоне ответственности Североатлантического альянса.