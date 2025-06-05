Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:05, 5 июня 2025Мир

Орбан раскрыл мнение большинства европейцев о вступлении Украины в ЕС

Орбан: Большинство европейцев против скорого вступления Украины в ЕС
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Большинство европейцев выступают против скорого вступления Украины в Европейский союз (ЕС). Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает РИА Новости.

«Было проведено несколько опросов, согласно которым большинство европейцев не поддерживают ускоренное вступление Украины в ЕС, отправку европейского оружия или европейских солдат на Украину», — заявил Орбан.

Политик отметил, что последствия милитаристского настроя в политике ЕС ощущают «не только венгры, но и все европейцы». По его словам, те, кто враждебно относятся к венграм, не могут заручиться их поддержкой.

Ранее Орбан заявил, что Европейский союз стремится нанести России превентивный удар за счет конфликта на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США забрали у Украины «ключевую технологию» на фоне ударов по аэродромам России. Чего лишился Киев и скажется ли это на ходе СВО?

    Стало известно о желании Турции присоединиться к формату военной помощи Киеву

    Противники Трампа нашли неожиданный способ его победить

    Ан-2 произвел жесткую посадку в российском регионе

    В Подмосковье произошло ДТП с участием фуры и самосвала

    Орбан раскрыл мнение большинства европейцев о вступлении Украины в ЕС

    Россиянам покажут редкие фото Тарковского

    Россияне смогут смотреть любимые фильмы по-новому

    Зеленский купил квартиру в самом высоком небоскребе мира для матери

    Путин призвал избавиться от засоряющих русский язык слов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости