Орбан раскрыл мнение большинства европейцев о вступлении Украины в ЕС

Орбан: Большинство европейцев против скорого вступления Украины в ЕС

Большинство европейцев выступают против скорого вступления Украины в Европейский союз (ЕС). Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает РИА Новости.

«Было проведено несколько опросов, согласно которым большинство европейцев не поддерживают ускоренное вступление Украины в ЕС, отправку европейского оружия или европейских солдат на Украину», — заявил Орбан.

Политик отметил, что последствия милитаристского настроя в политике ЕС ощущают «не только венгры, но и все европейцы». По его словам, те, кто враждебно относятся к венграм, не могут заручиться их поддержкой.

Ранее Орбан заявил, что Европейский союз стремится нанести России превентивный удар за счет конфликта на Украине.