Пентагон объявил об усилении военного присутствия в одном регионе

Хегсет: США хотят восстановить сдерживание в Индо-Тихоокеанском регионе

США намерены пересмотреть размещение своих сил по всему миру и хотят восстановить сдерживание в Индо-Тихоокеанском регионе. О планах Вашингтона усилить военное присутствие в этом регионе объявил глава Пентагона Пит Хегсет, сообщает РИА Новости.

«Для США единственным ответственным вариантом будет постоянный пересмотр размещения сил. Это именно то, что мы делали. Наша оборонная стратегия ясно определяет, что мы намерены защищать нашу южную границу и закрыть ее», — отметил он.

По словам главы американского военного ведомства, США должным образом переместятся в Индо-Тихоокеанский регион и восстановят там сдерживание.

Ранее глава Пентагона на форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре заявил о «реальной угрозе» Китая в Индо-Тихоокеанском регионе. Он подчеркнул, что возможная попытка Китая вторгнуться на Тайвань приведет к разрушительным последствиям для региона и всего мира в целом. Хегсет пообещал поддержку союзникам и заверил, что США не ищет конфликта с Китаем.