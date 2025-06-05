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08:03, 5 июня 2025Экономика

Предсказан размер материнского капитала в 2026 году

Доцент Балынин: Маткапитал на первого ребенка может превысить 738 тысяч рублей
Кирилл Луцюк

Фото: freestocks / Unsplash

В 2026 году величина материнского капитала может дойти до 738 тысяч 585,64 рубля на первого ребенка и до 237 тысяч 427,8 рубля на второго. Об этом заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Его процитировала «Газета.Ru».

Если же выплаты на первого ребенка родитель не получил, то размер материнского капитала на второго превысит 976 тысяч.

Как уточнил Балынин, на такие суммы можно рассчитывать, если инфляция по итогам текущего года составит семь процентов. В случае, если она окажется восьмипроцентной, тогда материнский капитал на первого ребенка составит 745 тысяч 488,31 рубля на первого и 239 тысяч 646,75 рубля на второго.

Экономист напомнил, что в России с 2020 года расширили круг семей, которым полагается семейный капитал.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что считает правильной выплату материнского семейного капитала не только на первого и второго ребенка, но и на третьего, и на каждого последующего.

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