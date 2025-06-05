Пьяная туристка на самокате сбила человека и оказалась под угрозой 20 лет тюрьмы

Daily Mail: Туристка на самокате сбила человека и оказалась под угрозой тюрьмы

Британская туристка на электросамокате сбила человека и оказалась под угрозой 20 лет тюрьмы в Австралии. Об этом сообщил портал Daily Mail.

31 мая 24-летняя Алисия Кемп ехала на арендованном самокате вместе с подругой по городу Перт, обе девушки были пьяны. По данным суда, Кемп управляла транспортным средством так «необъяснимо опасно», что пешеходам приходилось уклоняться от нее.

В итоге британка врезалась в 51-летнего инженера, отца двоих детей Тхань Фана. Она ударила его в спину на скорости 24 километра в час, из-за чего мужчина упал головой вперед. У него произошло кровоизлияние в мозг, спасти его не удалось.

Кемп взяли по стражу. Судебный процесс по ее делу уже идет, следующее заседание состоится 15 июля.

Ранее в США пожилая женщина на пикапе проехала по голове туристки, загоравшей на пляже. Женщина чудом осталась в живых.