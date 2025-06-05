Россия наступает под Сумами, пока Киев теряет контроль и призывает к эвакуации

После точечного удара Российской армии по штабу украинской группировки «Сумы» 3 июня ситуация на фронте изменилась — началось активное наступление, в том числе на юг от Андреевки. Сейчас идут бои за Малую Корчаковку, передает «Царьград».

Военный блогер Юрий Подоляка уточнил, что целью удара стали машиностроительный колледж, где располагался штаб, и здание СБУ, в котором в момент атаки проходило совещание с участием офицеров НАТО. По его словам, после попадания военные самостоятельно выбирались из-под завалов. На следующий день сообщалось о продвижении ВС России в районе сел Новоконстантиновка и Варачино, а Яблуновка оказалась окружена наполовину. Отмечается, что в ближайшее время ее могут взять под контроль.

Кроме того сообщается, что группировка «Курск» начала штурм участка трассы Сумы — Суджа.

При этом депутат Верховной рады Марьяна Безуглая призвала жителей Сумской области срочно эвакуироваться, не дожидаясь официальных распоряжений. Это заявление стало еще одним подтверждением тревожных настроений внутри ВСУ.

«ВСУ не совсем понимают, что происходит. В радиоперехватах паника. Тактика штурмов довольно простая, но в то же время эффективная», — рассказал российский боец с позывным Осетин.

В свою очередь военный обозреватель Илья Головнев отмечает, что российские войска уже наносят удары по городу артиллерией и FPV-дронами, включая управляемые по оптоволокну. По его словам, для окончательного контроля над ситуацией необходимо физически отсечь Сумы от остальной территории Украины, перекрыв ключевые транспортные артерии — трассы Н07, Т1901, а также Р44 и Р45.

«Опыт взятия крупных городов у нас уже есть. Тот же Мариуполь по населению превосходит Сумы в полтора раза... Освободили его за неполных три месяца», — напомнил он.

Ранее стало известно, что ситуация в Сумской области стремительно ухудшается для Вооруженных сил Украины. Как сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», армия России оказывает давление на Юнаковку.