Россиянам напомнили о трехдневной рабочей неделе

Эксперт РАНХигС Подольская: Следующая рабочая неделя в России будет трехдневной

Россиян ожидает трехдневная рабочая неделя в связи с празднованием Дня России 12 июня. Об этом напомнила эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская, ее слова передает РИА Новости.

«В июне 2025 года россиян, работающих по пятидневной рабочей неделе, ожидают еще одни длинные четырехдневные выходные — с 12 по 15 июня», — напомнила специалист.

Из-за государственных выходных грядущая неделя будет трехдневной и продлится с понедельника, 9 июня, по среду, 11 июня.

Ранее юрист Алла Георгиева заявила, что россияне, которые будут работать в праздники в июне, могут получить повышенную оплату труда. В праздники работодатель может привлечь к труду работника, трудящегося по графику пятидневки. В большинстве случаев для этого нужно согласие самого работника. Заработок в данном случае зависит от количества отработанного времени, отметила юрист.